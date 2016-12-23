Силуанов сообщил, что валюта от продажи 19,5% Роснефти конвертирована

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Конвертация валюты, поступившей от покупателей 19,5% акций "Роснефти", осуществлена, бюджет получил сумму в рублях, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджет получил в полном объеме деньги от "Роснефтегаза". Пришли рубли. Конвертация осуществляется в таком режиме, чтобы эта сделка не повлияла на курсовые соотношения национальной валюты с иностранными. Она осуществлена", — сказал Силуанов.

Министр добавил, что график конвертации валюты был согласован с Центробанком и Минфином, чтобы минимизировать последствия для рубля.

Иностранные инвесторы в полном объеме перечислили средства за приватизированный пакет в 19,5% акций "Роснефти", деньги уже в бюджете, заявил ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин.