Нефть продолжает дешеветь на данных о росте числа буровых установок в США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Стоимость нефти в пятницу вечером продолжила снижаться после того, как американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.32 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,50% — до 54,79 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54%, до 52,62 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на 16 штук, или на 2,5%, до 653 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 47 штук, или на 6,7%.

При этом количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13 единиц, или на 2,5%, до 523 штук. Число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, или на 2,4%, и составило 129 штук.

Продолжает оказывать давление на нефтяные цены и фиксация инвесторами прибыли. В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара. На этом фоне в пятницу инвесторы решили зафиксировать прибыль перед празднованием католического Рождества, из-за которого в понедельник многие европейские торговые площадки, а также биржи США будут закрыты.