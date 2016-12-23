Курс доллара продолжает снижаться на низком объеме торгов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером продолжает снижаться на фоне низкого объема торгов на рынке в преддверии новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.58 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 103,02 пункта. Курс доллара к иене опускался до 117,23 иены за доллар со 117,54 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0454 доллара с 1,0437 на предыдущем закрытии.

Влияние на валютные торги продолжает оказывать подготовка инвесторов к предстоящему католическому Рождеству и Новому году. В понедельник биржи ряда европейских стран и США будут закрыты. На этом фоне объем торгов значительно снижен. Инвесторы постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.

В связи с этим участники торгов проигнорировали позитивную статистику из США. Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительских настроений (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до максимума с января 2004 года в 98,2 пункта с ноябрьских 93,8 пункта. При этом аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 98 пунктов.

Кроме того, согласно данным бюро переписи населения министерства торговли США, продажи новых домов в стране в ноябре увеличились на 5,2% в месячном выражении — до 592 тысяч. Показатель значительно превзошел прогнозы: аналитики ожидали роста лишь на 2,1% с октябрьских 563 тысяч — до 575 тысяч. По сравнению с ноябрем 2015 года, когда индикатор составлял 508 тысяч, продажи новых домов в США выросли на 16,5%.