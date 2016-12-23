Кировские власти планируют создать выставку достижений региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек – РИА Новости. Власти Кировской области рассматривают возможность создания в регионе выставки наподобие ВДНХ, местные предприятия эту идею поддерживают, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы главы региона Юлия Шевцова.
По словам врио губернатора Игоря Васильева, которые процитировала Шевцова, "надо сделать в Кирове большую выставку достижений нашего хозяйства по формату ВДНХ".
"Глава региона начал обсуждать эту идею с руководителями предприятий. Бизнес откликается и одобряет проект", — сказала руководитель пресс-службы, не уточняя детали и сроки реализации проекта.