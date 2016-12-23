Российский рынок акций закрылся в минусе в преддверии праздников

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ завершил торги пятницы в минусе, — инвесторы закрывают позиции перед праздниками.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,07% — до 2173,18 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1117,92 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.26 мск рос на 15 копеек — до 61,12 рубля, курс евро – 30 копеек, до 63,89 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18% — до 54,95 доллара за баррель.

Перед праздниками

"Российский рынок акций закончил торги в пятницу небольшим снижением на фоне разнонаправленной динамики на торговых площадках в Европе и США и низкой активности на мировых торговых площадках в последний предпраздничный рабочий день", — комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

Фондовые индексы США падают в пределах 0,03-0,04%, большинство европейских индексов растут на 0,04-0,1%. В понедельник биржи ряда европейских стран и США будут закрыты.

Лидеры и аутсайдеры

"Комментарии президента РФ о приватизации госкомпаний не смогли поддержать индексы. Цены на нефть оставались под давлением сильного доллара после выхода данных по ВВП США", —отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов.

Среди лидеров роста – акции ТГК-1 (3,41%), "Распадской" (3,19%), "Дикси" (2,44%), "Мосэнерго" (2,33%), "Энел Россия" (2,32%), а также префы "Транснефти" (2,27%), акции "Мегафона" (2,12%), ЛСР (2,04%), "Камаза" (2,01%) и "Фосагро".

В аутсайдерах — акции ИСКЧ (-3,47%), префы "Башнефти" (-2,37%), акции "Роснефти" (2,23%), ТМК (-1,82%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,61%), а также акции "Аэрофлота" (-1,5%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,45%), акции "Алросы" (-1,31%) и обыкновенные акции "Татнефти" (-1,3%).

Прогнозы и рекомендации

Вечером после закрытия российского рынка выйдут данные Baker Hughes по динамике количества буровых установок в США за неделю, их рост может привести к снижению цен на нефть, отмечает Арнаутов.

"В понедельник большинство основных фондовых рынков в мире будут закрыты в связи с праздником Рождества, поэтому торговая активность на российской бирже будет очень слабой", — говорит он.

ММВБ пока чувствует себя относительно уверенно, считает Ирина Рогова из Forex Club. По сути, сейчас рынок просто корректируется после недавнего активного роста, но скорее всего, до конца года он не покажет выраженной динамики. Индекс ММВБ, вероятно, будет удерживаться в диапазоне 2150 – 2200 пунктов, прогнозирует аналитик.