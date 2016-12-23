Российский рынок агрострахования может вырасти на 30% к концу года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Российский рынок агрострахования может вырасти более чем на 30% к концу 2016 года, следует из материалов Национального союза агростраховщиков (НСА).

По данным НСА, за весь 2015 год было начислено почти 5,7 миллиарда рублей премии, из них урожай – более 4,7 миллиарда рублей, животные – 943 миллиона рублей.

"По итогам 2016 года рынок компаний НСА покажет прирост более чем на 30%", — говорится в материалах.

Вместе с тем, несмотря на рост показателей в течение всего года, количество договоров страхования с господдержкой по итогам 2016 года ожидается примерно на уровне 2015 года, в первую очередь из-за недосубсидирования животноводства, отмечается в материалах НСА.

По данным союза, за весь 2015 год было заключено 1570 договоров (из них урожай – 1224 договора, животные – 346 договоров).

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение — НСА. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 года не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой.