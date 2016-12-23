Минфин ожидает выполнения программы внутренних займов по итогам года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ по итогам 2016 года ожидает 100-процентное исполнение программы внутренних заимствований, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По состоянию на 22 декабря 2016 года чистые внутренние заимствования составили 485 миллиардов рублей. Эти объемы являются рекордными в новейшей истории России. По итогам текущего года ожидается 100-процентное исполнение программы внутренних заимствований. За два оставшихся аукционных дня есть все основания ожидать 100-процентного исполнения программы в этом году", — сказал он.

Согласно поправкам в федеральный бюджет 2016 года, предельный чистый объем привлечения внутренних займов был увеличен на 200 миллиардов рублей — до 500 миллиардов рублей.

Министр также напомнил, что в 2016 году была полностью выполнена программа государственных внешних заимствований. "Российская Федерация с опорой на национальную инфраструктуру успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 году в совокупном объеме 3 миллиарда долларов с доходностью 4,75% и 3,9% соответственно", — сказал он.

Кроме того, в 2016 году был осуществлен обмен низколиквидных ОФЗ с амортизацией долга совокупной номинальной стоимостью 63,7 миллиарда рублей на ОФЗ-ПД совокупной номинальной стоимостью 56,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом новацией стало осуществление обмена на аукционной, то есть конкурентной основе. По результатам обмена государственный внутренний долг РФ был сокращен на 7,4 миллиарда рублей.