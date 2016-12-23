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Экономика

Минфин ожидает выполнения программы внутренних займов по итогам года

18:5723.12.2016
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ по итогам 2016 года ожидает 100-процентное исполнение программы внутренних заимствований, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По состоянию на 22 декабря 2016 года чистые внутренние заимствования составили 485 миллиардов рублей. Эти объемы являются рекордными в новейшей истории России. По итогам текущего года ожидается 100-процентное исполнение программы внутренних заимствований. За два оставшихся аукционных дня есть все основания ожидать 100-процентного исполнения программы в этом году", — сказал он.

Согласно поправкам в федеральный бюджет 2016 года, предельный чистый объем привлечения внутренних займов был увеличен на 200 миллиардов рублей — до 500 миллиардов рублей.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Министр также напомнил, что в 2016 году была полностью выполнена программа государственных внешних заимствований. "Российская Федерация с опорой на национальную инфраструктуру успешно разместила два транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 году в совокупном объеме 3 миллиарда долларов с доходностью 4,75% и 3,9% соответственно", — сказал он.

Кроме того, в 2016 году был осуществлен обмен низколиквидных ОФЗ с амортизацией долга совокупной номинальной стоимостью 63,7 миллиарда рублей на ОФЗ-ПД совокупной номинальной стоимостью 56,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом новацией стало осуществление обмена на аукционной, то есть конкурентной основе. По результатам обмена государственный внутренний долг РФ был сокращен на 7,4 миллиарда рублей.

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • esfir9999
    Вероятностная Корзина SDR является классическим мостом в формировании единого мирового органа валютного контроля и единой мировой валюты. Можем ли мы опираться на этот выступ? Для начала Байес придумал простой сценарий: представьте себе представление авс в образе мягкой игрушки, брошенная на плоский стол за вашей спиной. Ваш мозг заранее отразит для Вас картину того, что игрушка приземлилась прямо на центр стола и, вы, соответственно должны или обязаны сделать предположения о том, где он приземлился там АВС/авс, но сказать, не глядя, насколько вы были точны, невозможно. Этот процесс отмены тайных манипуляций ваших представлений авс и того реального что произойдет следом как АВС/авс - за счет низких процентных ставок должен беспокоить вас больше всего сейчас. Так считает ФРС, которые бросают процентную ставку через голову. В отличие от многих прогнозов и ожиданий, повышение ставок ФРС сильно затянулось, так как повышение на 0,489 за 8 лет это очень мило. Только после победы Трампа Федрезерв решился на новое ужесточение политики, а теперь прогнозирует дальнейший рост ставки в 2017 г., причем "ускоренными темпами" и каждый квартал.
    20:44
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • esfir9999
    Вероятностная Корзина SDR является классическим мостом в формировании единого мирового органа валютного контроля и единой мировой валюты. Можем ли мы опираться на этот выступ? Для начала Байес придумал простой сценарий: представьте себе представление авс в образе мягкой игрушки, брошенная на плоский стол за вашей спиной. Ваш мозг заранее отразит для Вас картину того, что игрушка приземлилась прямо на центр стола и, вы, соответственно должны или обязаны сделать предположения о том, где он приземлился там АВС/авс, но сказать, не глядя, насколько вы были точны, невозможно. Этот процесс отмены тайных манипуляций ваших представлений авс и того реального что произойдет следом как АВС/авс - за счет низких процентных ставок должен беспокоить вас больше всего сейчас. Так считает ФРС, которые бросают процентную ставку через голову. В отличие от многих прогнозов и ожиданий, повышение ставок ФРС сильно затянулось, так как повышение на 0,489 за 8 лет это очень мило. Только после победы Трампа Федрезерв решился на новое ужесточение политики, а теперь прогнозирует дальнейший рост ставки в 2017 г., причем "ускоренными темпами" и каждый квартал.
    20:44
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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