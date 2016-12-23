ВЭБ может в 2017-2019 годах получать из бюджета по 150 млрд рублей ежегодно

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ВЭБ может в 2017-2019 годах получать из федерального бюджета по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил глава Минфина Антон Силуанов журналистам.

"В 2016 году из федерального бюджета было выделено 150 миллиардов рублей для увеличения уставного капитала на компенсацию части затрат по исполнению эмитентом в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала.

"В 2017-2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 150 миллиардов рублей ежегодно", — уточнил глава Минфина.

Ранее в декабре ВЭБ сообщил в отчетности по МСФО за девять месяцев 2016 года о получении субсидии из федерального бюджета текущего года также на 150 миллиардов рублей.

ВЭБ нацелен выйти на прибыльность в 2018 году, подчеркнул ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал также в четверг, что субсидии из бюджета на 150 миллиардов рублей в 2017 году хватит, чтобы закрыть проблемы ликвидности госкорпорации и выплатить обязательства по внешним долгам.

Общий объем внешних обязательств ВЭБа, по которым нужно будет расплачиваться в 2017 году, составляет порядка 240 миллиардов рублей. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года снизил чистый убыток по МСФО на 35% до 86,2 миллиарда рублей со 133 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.