Силуанов считает, что отказываться от приватизации ВТБ не надо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что отказываться от приватизации 10,9% акций ВТБ не надо, нужно искать новых инвесторов, а облигации федерального займа (ОФЗ) банк и так купит

Глава ВТБ Андрей Костин выступает за перенос приватизации госбанка до тех пор, пока не будут отменены санкции. По его словам, ВТБ вместо приватизации госпакета готов поддержать ликвидностью бюджет, выкупив ОФЗ. Бюджет РФ в 2017 году может получить от продажи 10,9% минус 1 акций ВТБ 95,5 миллиарда рублей, сообщалось ранее в материалах к проекту бюджета.

"Деньги ВТБ, которые у него есть и которые он собирается потратить на покупку каких-то дополнительных выпусков государственных ценных бумаг, я считаю, он все равно будет вкладывать в бумаги. И в любом случае они придут на рынок…. и так у нас купят ОФЗ", — сказал Силуанов журналистам.

"Вряд ли нам надо отказываться от сокращения доли государства в капитале ВТБ… Я думаю, мы здесь должны двигаться по пути привлечения новых инвесторов в управление этой уважаемой организацией. С другой стороны, нам действительно нужны деньги от приватизации", — добавил министр.