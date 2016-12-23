Минфин Украины объявил состав нового наблюдательного совета Приватбанка

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Глава Минфина Украины Александр Данилюк объявил состав нового наблюдательного совета национализированного Приватбанка, в него вошли семь человек, четверо из которых иностранцы.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

"Хочу представить состав наблюдательного совета… всего будет семь членов. Сейчас глава набсовета еще не определен, его будет избирать сам набсовет", — сказал Данилюк на брифинге в пятницу.

По его словам, в состав набсовета вошли управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, руководящий партнер Apollo Management Андреа Монета, первый замглавы Минфина Украины Оксана Маркарова, директор-альтернат ЕБРР, экс-замглавы Минфина Украины Артем Шевалев, финансист Стивен Силинг, уполномоченный по перспективным проектам компании "Нафтогаз Украина" Сергей Алексеенко и консультант МВФ Энгин Акчакоча.