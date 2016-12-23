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Экономика

В ГД согласились, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас бессмысленно

17:4923.12.2016
(обновлено: 18:18 23.12.2016)
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Введение прогрессивной шкалы налогообложения пока бессмысленно, это приведет лишь к снижению бюджетных поступлений, считает депутат Госдумы от "Единой России", член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Путин считает нецелесообразным ввод прогрессивной шкалы НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно ставить, но пока это нецелесообразно, социальную несправедливость можно решить другими средствами.

По мнению Чижова, в настоящее время в России ни граждане, ни налоговая служба не готова к масштабной перестройке налоговой системы. В случае введения прогрессивной шкалы налогообложения необходим контроль за правильным исчислением и уплаты налога, потребуется менять систему администрирования.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Зюганов считает, что в 2017 году плоская шкала налогов будет пересмотрена
"Введение прогрессивной шкалы НДФЛ в России бессмысленно. Это, скорее вопросы политического пиара оппозиции. Пустозвонство", — сказал Чижов РИА Новости. Ранее думские фракции высказывались за отказ от плоской шкалы. В частности, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов неоднократно заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ нельзя откладывать в долгий ящик в связи с риском социального расслоения общества. Депутаты СР несколько раз вносили законопроекты о введении такой шкалы в Госдуму, однако нижняя палата парламента отклоняла документы.

К тому же, в настоящее время благодаря плоской шкале налогообложения бюджет РФ получает достаточное количество средств, отметил Чижов. "Сейчас на высокие зарплаты начисляется НДФЛ, это обеспечивает большие поступления в бюджет, к данной ситуации все привыкли. Если налоги будут еще больше, то это может привести к тому, что богатые граждане будут уклоняться от налогов. Если люди с высокими зарплатами начнут активно не платить налоги, то объем поступлений в бюджет снизится", — добавил депутат.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко рассказала о целесообразности ввода прогрессивной шкалы НДФЛ
Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога, который составляет 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика. Дискуссии о введении прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физлиц периодически возникают на разных уровнях власти. Так, отменить плоскую шкалу предлагал социальный блок правительства. Вице-премьер Ольга Голодец говорила, что прорабатывается вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предлагала повысить ставку подоходного налога на богатых граждан, полностью освободив от его уплаты доход малоимущих. Однако Минфин выступает последовательным противником такой меры.

Вместе с тем премьер-министр Дмитрий Медведев заверил 15 декабря, что все возможные изменения налогов с 2019 года будут обсуждены и с экспертами, и с общественностью. По его словам, изменения вряд ли будут существенными. Медведев также заявил, что в будущем возможен возврат к обсуждению прогрессивной шкалы НДФЛ, но сейчас вопрос об отмене плоской шкалы налога не стоит.

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Экономика
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • esfir9999
    Тогда попросите коллегу ЕЦБ или Банка Японии бросить еще один мяч и сказать вам, лежать ли два последующих мяча справа или слева от первого от ФРС. Так как денежная материя в долларах США все еще вчера анализировалась на уровне опционов и фьючерсов, на уровне санкции и сланцевой нефти, демпинга саудовчан, настроении китайских частных инвесторов, которые создают движение капитала и определяет стоимость заимствования по уровню классической занятости и инфляции. Все признаются, что на рынке ничего не произошло. Если второй мяч справа от ЕЦБ – то очевидно евро лежит в пределах 1,04, и, более вероятно, что первый приземлился в левой части стола (по такому предположению, справа от мяча остается больше места из-за нефтедоллара в широком дипазоне от 52-58 по сорту Бренд, где мог бы оказаться второй мяч Банка Японии. С каждым новым банком или игроком рынка ваша догадка по поводу расположения первого мяча будет обновляться и уточняться.
    20:41
    23.12.2016
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