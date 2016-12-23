Зюганов считает, что в 2017 году плоская шкала налогов будет пересмотрена

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что плоская шкала налогообложения будет пересмотрена в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно ставить, но пока это нецелесообразно, социальную несправедливость можно решить другими средствами.

"Сейчас он отвечал (Путин). Опять держится за плоскую шкалу. Уверяю вас, в будущем году она будет пересмотрена, потому что плоская шкала налогов не дает необходимого эффекта", — сказал Зюганов журналистам.