Росстат сообщил о снижении доли убыточных организаций в России

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре 2016 года снизилась на 1,6 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,4%, сообщает Росстат.

По оперативным данным ведомства, за десять месяцев 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 9,031 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 15,9%.

Прибыль в размере 10,285 триллиона рублей получили 37 тысяч организаций, убыток на сумму 1,254 триллиона рублей понесли 14,7 тысячи организаций.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-октябре в годовом выражении снизилась до 29,7% с 36,4%, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых — до 27,8% с 36,5%, в обрабатывающих производствах — до 25,4% с 27,9%. Доля убыточных организаций в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды уменьшилась до 52,2% с 54,6%.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в январе-октябре понесли убытки 19,5% компаний против 20,5% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 26,8% компаний против 28,5% за аналогичный период прошлого года.

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве доля убыточных предприятий по итогам января-октября этого года уменьшилась до 16,7% с 17,1% годом ранее, в рыболовстве и рыбоводстве снизилась до 16,9% с 18,2%.