Матвиенко считает, что экономическая ситуация в России улучшилась

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что ситуация в экономике РФ улучшилась, созданы предпосылки для ее роста.

"Если сравнивать итоги этого года и прошлого, ситуация улучшилась, созданы предпосылки для роста экономики", — сказала Матвиенко, комментируя оценку президентом РФ состояния экономического развития России. "Теперь от всех уровней власти зависит, как эти предпосылки будут реализовываться", — сказала спикер.

По ее мнению, у России большой потенциал, он выше тех прогнозов, которые готовил прежний состав Минэкономразвития.

По словам Матвиенко, новый глава МЭР готовит свои предложения по структурным реформам, повышению темпов роста экономики. "Надеюсь, эти меры позволят еще более оптимистично смотреть в будущее", — заключила Матвиенко.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу, российская экономика приспособилась к сложным внешним условиям и показывает результаты лучше изначальных прогнозов.