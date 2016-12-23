Путин: деньги на счетах "Роснефтегаза" находятся под контролем кабмина

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Деньги на счетах "Роснефтегаза" абсолютно прозрачны и находятся под контролем правительства, иногда используются на различные проекты, на которые из бюджета правительство не может найти средства, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Есть такой резерв, как деньги "Роснефтегаза". Они абсолютно прозрачны, там нет ничего непрозрачного, они все находятся под контролем правительства, и некоторые вещи мы финансируем оттуда… Тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", — рассказал Путин.

"Например, в прошлом и в этом году дополнительно из "Роснефтегаза" будут финансироваться проекты в сфере науки и образования… Оттуда же будут направлены средства для решения проблем, связанных с малой авиацией, для того чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий. Оттуда же мы направим деньги на проекты, связанные с большой авиацией и на производство двигателей с большой тягой…", — сказал президент.

"Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк у правительства денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить средства из "Роснефтегаза", — подытожил Путин.

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