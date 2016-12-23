РАО прокомментировало вывод активов из Мострансбанка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Российское авторское общество (РАО) имело счет в Мострансбанке, на котором "зависли" 610 миллионов рублей, но не имело в банке кредитов, а контрагентами общества никогда не являлось ООО "Проммо" и другие компании, которые Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подозревает в выводе активов из банка.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что АСВ, работающее в лишившемся лицензии Мострансбанке, направило в МВД заявление о выводе из банка более 35,5 миллиарда рублей. Претензии АСВ связаны с деятельностью ООО "Проммо", задолженность которого перед банком по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 миллиарда рублей.

АСВ считает, что ежемесячно в отчетности Мострансбанка отражалось фиктивное погашение задолженности "Проммо" перед банком: перед составлением финансовой отчетности на счета "Проммо" переводились деньги РАО, Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российского союза правообладателей (РСП). После отправки отчетности в Банк России, РАО, ВОИС и РСП получали назад свои деньги.

В выводе активов также могли быть задействованы ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "БиТиЛинк" и ООО "ИгроТроник".

"У РАО был открыт счет в Мострансбанке. Кредитных договоров между РАО и банком не заключалось. ООО "Проммо", ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "БиТиЛинк" и ООО "ИгроТроник" никогда не являлись контрагентами РАО, никогда и никаких перечислений денежных средств в их пользу РАО не осуществляло", — заявили в РАО.