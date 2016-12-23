Рашевский: 100 млн тонн угля – не предел для СУЭК

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сто миллионов тонн годовой добычи угля – не предел для Сибирской угольной энергетической компании, у нас есть задел и потенциал для дальнейшего роста, заявил генеральный директор АО "СУЭК" Владимир Рашевский.

"Сто миллионов тонн, которые с начала года впервые в своей истории добыла СУЭК – важная веха и для нашей компании, да и для всей российской угольной отрасли. Это результат масштабных инвестиций – почти 200 миллиардов рублей за последние десять лет – которые сделаны в развитие и переоборудование наших шахт, разрезов, обогатительных фабрик, в порты и железнодорожную инфраструктуру. Он отражает большую работу по внедрению новых инженерных решений в организации горных работ, в повышении безопасности труда, в технических политиках по современному оборудованию. Благодаря огромным усилиям руководителей и коллективов всех наших предприятий, производительность труда на многих из них выведена на мировой уровень", — сказал Рашевский в ходе телемоста между всеми региональными подразделениями СУЭК.

По словам генерального директора, компания продолжает наращивать объемы добычи и поставок угля, несмотря на плохую рыночную конъюнктуру, в условиях обострившейся конкуренции с крупнейшими мировыми поставщиками.

"При этом акцент СУЭК делает на увеличении экспорта на азиатские рынки, где продолжает расти потребность развивающихся экономик в надежном и доступном топливе. Благодаря интенсивному развитию технологий, уголь к тому же становится все более эффективным и экологичным топливом", — заявил Рашевский.

В пресс–службе СУЭК отметили, что общий объем добычи СУЭК по итогам 2016 года, как ожидается, должен составить порядка 104 миллионов тонн.

АО "СУЭК" — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в семи регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 32 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.