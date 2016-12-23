Премьер Украины ожидает, что рост экономики по итогам года составит 1,5%

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман ожидает, что рост ВВП по итогам 2016 года составит 1,5% и рассчитывает, что положительная динамика сохранится в 2017 году.

Верховная рада Украины в среду приняла в целом проект госбюджета на 2017 год, предусматривающий рост на уровне 3%. Правительство закладывает в документе на будущий год инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны.

По словам премьера, главной задачей властей в уходящем году была стабилизация экономической ситуации и завершение политического кризиса, который "набирал обороты и мог привести к потерям украинской государственности".

"Мы уже в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году падение составило 10%, 43% — инфляция. Это все то, что фактически разрушало нашу экономическую мощь. Но мы сегодня очень позитивно смотрим в 2017 год, мы считаем, что 2017 год будет годом экономического роста", — сказал Гройсман в ходе встречи со студентами, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Международный валютный фонд (МВФ) ранее обнародовал прогноз согласно которому, рост экономики Украины в 2016 году составит 1,5%, а в следующем году ускорится до 2,5%.