Путин рассказал о новых параметрах налоговой системы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Новые параметры налоговой системы РФ на период после 2018 года будут выработаны как минимум на четыре года, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

"Мы должны сейчас спокойно, в рабочем режиме на уровне правительства, экспертов и бизнес-сообщества… надеюсь, что все вместе выработаем план нашей работы в этой сфере на следующую четырехлетку. И после обсуждения и окончательного принятия решения создадим устойчивую работу для бизнеса на следующие, как минимум, четыре года", — сказал Путин.

Он напомнил, что до 2018 года действует мораторий на повышение налоговой нагрузки на бизнес.

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