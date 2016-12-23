Hergert GmbH будет выпускать изделия для инвалидов на предприятии "Швабе"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Немецкая компания Hergert GmbH, специализирующаяся на производстве различных приспособлений для людей с ограниченными возможностями, будет выпускать свою продукцию на предприятии российского оптико-электронного холдинга "Швабе". Это предусматривает подписанное соглашение, сообщает пресс-служба холдинга.

"Компания Hergert GmbH является разработчиком и производителем различных высококлассных приспособлений для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Предприятие изготавливает многофункциональные поручни, удерживающие приспособления для душевых кабин и многое другое. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с немецким партнером мы сможем внести свой вклад в улучшение качества жизни людей данных категорий", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, комментируя документ, предусматривающий передачу эксклюзивных прав предприятию "Швабе" на реализацию продукции Hergert GmbH на территории России и стран Таможенного союза, а также частичную локализацию производства изделий компании на производственных площадях предприятия холдинга.

Директор Hergert GmbH Кристиан Холлецек в свою очередь отметил, что в Германии приспособления компании пользуются большим спросом. "И это не случайно. Дело в том, что в разработке наших изделий принимают участие сами инвалиды. Для нас очень ценно мнение данных людей. Мы пытаемся воплотить в технике все их пожелания", — сказал Холлецек, слова которого цитирует пресс-служба "Швабе".