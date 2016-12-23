Путин: "Северный широтный ход" построят, когда проект признают прибыльным

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Строительство в рамках проекта "Северный широтный ход" начнется сразу после того, как проект будет признан экономически целесообразным и прибыльным, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Это будет осуществлено сразу же, как только будет признано экономически целесообразным, когда станет понятно, что этот проект будет генерировать прибыль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуществить", — ответил он на вопрос о том, когда начнется строительство Северного широтного хода.

Путин добавил, что "это хороший, очень нужный для экономики страны проект". "Он будет диверсифицировать нашу транспортную систему, он будет разгружать Транссиб, он будет давать возможность грузить на Ямальский порт, который сейчас строится, много возникает возможностей", — сказал глава государства.

Он отметил, что по мере реализации в регионе "крупных проектов по производственной части" "будет расти необходимость инфраструктурного обеспечения". "Уверен, доберемся и до этого, и чем раньше, честно говоря, тем лучше", — заключил президент РФ.

РЖД и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ранее подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода "Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" и прилегающей инфраструктуры. Общая протяженность линии — 707 километров. Прогнозируемый объем перевозок — 23,9 миллиона тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Строительство планируется на 2018-2022 годы.

Планируется, что по концессионному соглашению концессионер за счет собственных и привлеченных средств построит железнодорожную часть мостов через реки Обь и Надым с железнодорожными подходами и участок железной дороги "Салехард — Надым (Хорей)". В свою очередь, РЖД возьмут на себя реконструкцию железнодорожного участка "Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево". При этом администрация ЯНАО выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь.

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