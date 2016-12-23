Россия идет к получению чистого притока капитала в 2017 году, заявили в ГД

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Россия по итогам 2017 года может получить чистый приток иностранного капитала против оттока в 2016 году.

Отток капитала из России в 2016 году составит приблизительно 16-17 миллиардов долларов против 57 миллиардов долларов в 2015 году, динамика снижения показателя радует, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ранее в пятницу.

"Это говорит об оздоровлении финансовой системы, об улучшении многих индикаторов экономики. Я думаю, в следующем году мы будем иметь чистый приток иностранного капитала", — сказал Аксаков РИА Новости.

По его словам, конец 2016 года доказал, что растет интерес иностранных инвесторов к российским активам. "Это отражает то, что экономика начинает перестраиваться на позитивный тренд", — заключил парламентарий.