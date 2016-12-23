Путин рассказал о преимуществах выравнивания доходов регионов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Практика выравнивания доходов регионов, которую проводит Минфин РФ, правильная, подобное перераспределение должно подтолкнуть к их развитию, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

"Практика Минфина, которая называется выравнивание доходов различных регионов, она является правильной. И если какой-то из регионов получает сверхдоходы исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы все должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы и все граждане РФ, где бы они ни проживали, они должны пользоваться одинаковыми правами, а это можно обеспечить, только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов", — сказал Путин.

"И на сегодняшний день перераспределение для того, чтобы подтолкнуть развитие, — оно необходимо, но вы правы абсолютно в том, что это не должно вести к иждивенчеству, нужно подталкивать, поощрять регионы к увеличению собственных доходных источников", — добавил президент РФ, отвечая на вопрос журналиста о том, что помощь регионам — это хорошо, но в формате иждивенчества — это плохо, в связи с этим должна ли такая помощь быть постоянной или все-таки временной?

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

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