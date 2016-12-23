Путин: Россия отменит ответные меры, если ЕС отменит санкции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не вводила никаких санкций в отношении ЕС, она лишь ответила на рестрикции в отношении российской экономики, но с удовольствием пойдет на отмены ограничений, если европейские партнеры в свою очередь отменят антироссийские санкции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с удовольствием пойдем на все отмены (ответных санкций против ЕС — ред.), хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции", — сказал Путин на пресс-конференции.

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе, российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении Европейских стран, в том числе и Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики", — добавил президент.

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