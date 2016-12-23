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Экономика

Путин: Россия отменит ответные меры, если ЕС отменит санкции

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (143)
15:1423.12.2016
(обновлено: 15:27 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не вводила никаких санкций в отношении ЕС, она лишь ответила на рестрикции в отношении российской экономики, но с удовольствием пойдет на отмены ограничений, если европейские партнеры в свою очередь отменят антироссийские санкции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с удовольствием пойдем на все отмены (ответных санкций против ЕС — ред.), хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае, если наши партнеры, в том числе европейские партнеры, отменят антироссийские санкции", — сказал Путин на пресс-конференции.

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе, российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении Европейских стран, в том числе и Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики", — добавил президент.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Двенадцатая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Трансляцию пресс-конференции ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Журналист с плакатом перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Приглашенные журналисты отнеслись к подготовке к участию в пресс-конференции творчески.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции не стал говорить вступительное слово, а сразу перешел к вопросам журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ранее глава государства в начале каждой встречи с представителями СМИ рассказывал о социально-экономической ситуации в стране.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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За первые два часа большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на 28 вопросов от 22 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В прошлом году общение главы государства с прессой продолжалось 3 часа 10 минут, за это время глава государства ответил на 47 вопросов 32 журналистов.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
Президент РФ Владимир Путин и журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Журналисты перед началом двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в ГТРК Калининград
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Трансляция пресс-конференции президента России Владимира Путина в Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Калининград".
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Никольский
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На двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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