Путин рассказал, что поможет урегулировать ситуацию с неналоговыми сборами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Неналоговая нагрузка в РФ растет, правительству поручено к лету следующего года создать реестр неналоговых платежей, чтобы лучше видеть ситуацию и регулировать ее, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции.

"Теперь вторая составляющая — это неналоговые сборы. Знаю ли я, что происходит? Ну, конечно, знаю. Знаю ли я в деталях? Конечно, нет. Это не налоговая система, это тарифы и сборы, которые устанавливаются либо на уровне муниципалитетов, которых тысячи, или на уровне субъекта Федерации. Но там все отследить очень сложно, и это проблема. Я сейчас скажу, как мы предлагаем ее решать, потому что нагрузка действительно растет", — сказал Путин.

"Нам надо, во всяком случае, видеть, что происходит в этой сфере. Для этого правительству поручено — и в следующем году, по-моему, к июню — должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей. С тем, чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах и муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки и потом соответствующим образом регулировать", — добавил президент.

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