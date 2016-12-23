Путин рассказал об интеграции Крымской газотранспортной системы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. "Черноморнефтегаз" завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы (ГТС) к магистральным газопроводам РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу вас проинформировать, что "Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу.

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