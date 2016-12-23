Путин заявил, что уверен в хорошей перспективе угольной отрасли

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит хорошие перспективы для успешного развития угольной отрасли страны.

"В мире на сегодняшний день угля используется больше… по-моему, даже больше, чем нефти и газа. Уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики", — сказал Путин в ходе традиционной пресс-конференции.

Он отметил, что несмотря на это Россия работает в направлении развития альтернативных видов энергии, но они все-таки проигрывают традиционным видам топлива.

Глава государства отметил, что необходимо делать добычу угля более экологичной, применять новейшие технологии.

"Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути, многие промышленные предприятия и у нас, и в мире приходят к высокотехнологичной переработке, создавая новые продукты… Я уверен, если мы по этому пути будем двигаться, то Кузбасс и других наших шахтеров ждет хорошее, перспективное будущее и хорошая загрузка", — добавил глава государства.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>