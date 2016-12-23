Путин назвал "важной вещью" экономический суверенитет страны

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал экономический суверенитет страны важной вещью.

Журналист из Уфы во время пресс-конференции задал президенту вопрос об импортозамещении в области традиционных ценностей и создании собственной системы независимой оценки предприятий.

"Вы говорите сейчас об экономическом суверенитете — чрезвычайно важная вещь. Что касается патриотических настроений, то нам хорошо известно настроение в Башкирии, как традиционно это было всегда в Башкортостане", — отметил Путин.

"Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население, начиная с 16 лет, и отправила на фронт, и так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы, безусловно, должны гордиться и должны поддерживать", — добавил президент.

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