Путин: российская экономика приспособилась к сложным внешним условиям

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Российская экономика приспособилась к сложным внешним условиям и показывает результаты лучше изначальных прогнозов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Это, кстати говоря, очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий: ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно", — сказал он.

"Те результаты, которые мы получили, — мы их получили, исходя из того, что реальная ситуация, по сравнению с нашими прогнозами, была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года изначально из расчета 50 долларов за баррель, а он оказался 40. Несмотря на это, и в ВВП тенденции изменились, и инфляция, и сохранили резервы, и так далее", — добавил глава государства.

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