Путин рассказал о важности экономической независимости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил важность экономической независимости страны.

"Много составляющих, которые мы считали незыблемыми, и которые считали выведенными за рамки возможных политических разногласий — оказалось, что это не так. И нас попросту надули. Когда возникла необходимость оказать какое-то политическое давление, начали сразу использовать экономические рычаги. Поэтому мы должны иметь это в виду, особенно в оборонной сфере", — сказал он.

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