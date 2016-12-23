Россия рассчитывает на стабилизацию цен на нефть в 2017 году, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Россия рассчитывает на стабилизацию цен на нефть во втором полугодии 2017 года на нынешнем уровне — около 55 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, и цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости по прогнозу цен на нефть.

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