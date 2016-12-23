Путин: Россия сократит добычу нефти по договоренностям с ОПЕК

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Россия и дальше будет сотрудничать с ОПЕК, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что такое сотрудничество будет полезно для всех.

"Безусловно, без нашей доброй воли по совместной работе с ОПЕК этого результата (соглашения с нефтедобывающими странами по сокращению добычи нефти — ред.) бы не было. Мы и дальше будем сотрудничать с ОПЕК, имея в виду, конечно, то, что будем соблюдать взятые на себя обязательства, но мы не члены картеля, и, будучи с ними в контакте, выполняя взятые на себя обязательства, мы чувствуем себя свободными, но до тех пор, пока мы не добьемся общих результатов", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Считаем, что такое сотрудничество полезно для стран, не входящих в картель, и для самого ОПЕК", — отметил президент.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

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