Путин: российские власти стараются сохранить у регионов статуса доноров

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Федеральные власти стараются создать российским регионам-донорам условия для того, чтобы они не утратили этого качества, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Ну, скажем, по Петербургу. Только что западный скоростной диаметр ввели в действие — уникальное сооружение транспортное, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам есть тоже такие хорошие примеры", — добавил президент.
Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>