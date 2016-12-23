Путин: российские власти стараются сохранить у регионов статуса доноров

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Федеральные власти стараются создать российским регионам-донорам условия для того, чтобы они не утратили этого качества, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Регионам-донорам мы стараемся создать условия для того, чтобы они не утратили этого качества, помогаем в развитии инфраструктуры, допустим, вот даже как в Московской области, либо в Москве… делаем для развития инфраструктуры московского региона – достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и Московской области, и по другим регионам тоже самое", — сказал Путин.

"Ну, скажем, по Петербургу. Только что западный скоростной диаметр ввели в действие — уникальное сооружение транспортное, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам есть тоже такие хорошие примеры", — добавил президент.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>