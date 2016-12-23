Путин назвал условие господдержки проектов в угольной промышленности

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА ПРОЕКТЫ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРИ ИХ СОФИНАНСИРОВАНИИ СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>