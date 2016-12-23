ВТБ изучает возможность покупки двух небольших региональных банков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ВТБ рассматривает возможность покупки двух небольших региональных банков, сообщил журналистам глава второго по активам банка РФ Андрей Костин.

"Мы рассматриваем возможность (покупки — ред.) небольших региональных здоровых банков. Тех, которые не имеют проблем", — сказал он.

"У нас есть два банка, мы смотрим, но они небольшие. Они позволяют закрыть один-два региона, не являются системными банками, крупными", — отметил Костин.

Он также сообщил, что в ВТБ не поступало предложений об участии в санации татарских банков. Костин добавил, что ВТБ после санации Банка Москвы не интересуется такими сделками.