Путин: Россия должна заботиться о сохранении ресурсов, в том числе лесов
13:5523.12.2016
(обновлено: 14:02 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия должна заботиться о сохранении природных ресурсов, в том числе лесов и парковых зон, особенно вокруг крупных городов, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Мы должны проявить дальнейшую заботу о сохранении лесов. Потому что если мы не будем делать этого, не будем заботиться о лесах и парковых зонах вокруг крупных городов, то в России вообще ничего не останется", — заявил президент.
Он отметил, что для защиты природных ресурсов и экологии требуется провести большую работу.
"Здесь точно не обойтись без изменения в действующую нормативную базу. И нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере", — уточнил Путин.
Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>
Удивительные леса
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