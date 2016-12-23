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Путин: Россия должна заботиться о сохранении ресурсов, в том числе лесов

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (150)
13:5523.12.2016
(обновлено: 14:02 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия должна заботиться о сохранении природных ресурсов, в том числе лесов и парковых зон, особенно вокруг крупных городов, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Вид на лес и горы в районе села Трудолюбовка в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Глава Рослесхоза призвал передать леса Крыма в федеральную собственность
"Мы должны проявить дальнейшую заботу о сохранении лесов. Потому что если мы не будем делать этого, не будем заботиться о лесах и парковых зонах вокруг крупных городов, то в России вообще ничего не останется", — заявил президент.

Он отметил, что для защиты природных ресурсов и экологии требуется провести большую работу.

"Здесь точно не обойтись без изменения в действующую нормативную базу. И нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере", — уточнил Путин.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

Удивительные леса
Парашютист в вингсьюте в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе
© AFP 2016
Национальный лесной парке Чжанцзяцзе в китайской провинции Хунань - 480 тысяч квадратных метров субтропических девственных лесов. В парке можно встретить такие редкие растения, как гингко, голубиное дерево, красное дерево. Здесь живут нацменьшинства Туцзя, Мяо и Бо, они говорят на своих языках и сохраняют свои традиции и ритуалы.
Кривой лес в Польше
© Fotolia/ seawhisper
На западе Польши находится таинственный "Кривой лес", посаженный в 1930 году. Деревья здесь растут с изгибом в 90 градусов у основания стволов. В "Кривой лес" можно въезжать только по особым пропускам. Те, кто посетил необычный лес, утверждают, что в нем не слышно пения птиц и стрекотания кузнечиков.
Национальный парк Редвуд
© Fotolia/ Krzysztof Wiktor
Редвуд - национальный парк в штате Калифорния. Парк покрыт древними лесами секвойи. Эти деревья являются одной из самых высоких и массивных пород деревьев на Земле. Кроме лесов красного дерева, парки сохраняют коренные флору и фауну, пастбища прерий, культурные ресурсы, части рек и ручьев, а также 60 километров нетронутой береговой линии.
Лес на Северном Сентинельском острове
© AP Photo/ Gautam Singh
Северный Сентинельский остров - один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Остров почти полностью покрыт вековыми деревьями. Здесь живут около 400 аборигенов-сентинельцев, которые отвергают любые контакты внешним миром.
Лес Аокигахара
© Flickr/ SeanPavonePhoto
"Равнина зеленых деревьев" Аокигахара - лес у подножья горы Фудзи на японском острове Хонсю. Густота леса и низина обеспечивают здесь "оглушающую" тишину. Аокигахара является своего рода печальной достопримечательностью Японии. Это место называют Лесом самоубийц. Ежегодно здесь находят от 70 до 100 тел. При входе в лес установлен плакат: "Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье". В местных магазинчиках не продаются средства (таблетки, веревки), которые могли бы быть использованы для сведения счетов с жизнью.
Машина проезжает через Шварцвальд, Германия
© AFP 2016/ Rolf Haid
Шварцвальд - горный массив в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, покрытый густым хвойным или буковым лесом. Для жителей Шварцвальда характерны самобытные традиционные наряды, особая местная архитектура и кухня. Именно здесь происходит действие сказки "Холодное сердце" немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
Беловежская пуща, Польша
© AFP 2016/ Janek Skarzynski
Беловежская пуща - крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Белоруссии и Польши.
Тропический лес Дейнтри
© Fotolia/ AustralianCamera
Тропический лес Дейнтри - национальный парк на самом севере Квинсленда, Австралия. Он существовал непрерывно более 110 миллионов лет и, возможно, является самым древним, существующим до сего времени тропическим лесом.
Бамбуковый лес Сагано
© Fotolia/ amnachphoto
Бамбуковый лес Сагано - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Японии. Большую популярность место приобрело не только благодаря своей необычайной красоте, но и особенному звуку, возникающему в результате контакта ветра со стройными бамбуковыми стеблями. Умиротворяющий звук, окутывающий ощущением гармонии, и есть главный символ бамбуковой рощи Сагано.
Лесной заповедник Монтеверде Клауд
© AP Photo/ Kent Gilbert
Лесной заповедник Монтеверде Клауд - одно из самых популярных мест посещения в Коста-Рике. Облачный лес, а именно так переводится его название, находится на высоте более 1000 м над уровнем моря. Заповедник все время наполнен влажной дымкой. Эта климатическая особенность и послужила основой зарождения здесь многоуровневого местного леса. Начиная с земли, где растут удивительные растения и цветы, растительная жизнь стремится вверх, к солнцу, создавая на стволах деревьев колонии мха, грибов и лиан.
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