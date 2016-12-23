Путин: Россия должна заботиться о сохранении ресурсов, в том числе лесов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия должна заботиться о сохранении природных ресурсов, в том числе лесов и парковых зон, особенно вокруг крупных городов, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Мы должны проявить дальнейшую заботу о сохранении лесов. Потому что если мы не будем делать этого, не будем заботиться о лесах и парковых зонах вокруг крупных городов, то в России вообще ничего не останется", — заявил президент.

Он отметил, что для защиты природных ресурсов и экологии требуется провести большую работу.

"Здесь точно не обойтись без изменения в действующую нормативную базу. И нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере", — уточнил Путин.

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