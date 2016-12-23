Россия не собирается изолировать свою экономику, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать ее в высокотехнологичном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

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