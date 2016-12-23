"Русгидро" запустила первую в России гидроаккумулирующую электростанцию

ЧЕРКЕССК, 23 дек — РИА Новости/Прайм. "Русгидро" на базе действующей в Карачаево-Черкесии Зеленчукской гидроэлектростанции (ГЭС) запустила в работу гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), передает корреспондент РИА Новости с церемонии ввода в эксплуатацию.

"Инвестиции (в проект ГЭС-ГАЭС — ред.) составили порядка 11 миллиардов рублей", — сообщил журналистам первый заместитель гендиректора, главный инженер "Русгидро" Борис Богуш.

Гидроаккумулирующая электростанция является уникальным сооружением. В часы, когда в энергосистеме наблюдается избыток электрической энергии (преимущественно — ночью), гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна станции в верхний, аккумулирующий. В период, когда в энергосистеме образуется дефицит генерирующей мощности, преимущественно в утренние и вечерние часы, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве генераторов и превращают энергию падающей воды в электрическую.

В России работает Загорская ГАЭС в Подмосковье, Зеленчукская стала первой в стране ГЭС-ГАЭС. Проект предусматривал создание на базе действующей ГЭС мощностью 160 МВт гидроаккумулирующей электростанции. Для этого были установлены два специальных гидроагрегата (их мощность при работе в качестве насосов составляет 160 МВт, в качестве генераторов — 140 МВт).

"Русгидро" — крупнейшая гидрогенерирующая компания России. Государство в лице Росимущества является ее основным акционером (66,84% акций). Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", составляет 38,7 ГВт, включая электрические мощности "РАО Энергетические системы Востока", а также Богучанскую ГЭС.