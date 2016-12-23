СФ ратифицировал соглашение с Киргизией о поставках нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал с пятницу межправсоглашение с Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, документ был подписан 6 июня 2016 года.

Соглашение устанавливает условия сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Киргизскую Республику.

Компетентными органами государств являются министерство энергетики РФ и министерство экономики Киргизии. В соответствии с соглашением, они до начала каждого календарного года согласовывают объемы и номенклатуру внутреннего потребления в Киргизии нефти и нефтепродуктов на следующий год, а также утверждают по ним индикативные балансы с учетом роста киргизской экономики.

В отношении товаров, поставляемых из России в Киргизию для внутреннего потребления в объемах, утвержденных в индикативных балансах, российская сторона не взимает вывозные таможенные пошлины.

Соглашение также запрещает реэкспорт в третьи страны товаров, поставляемых из РФ в Киргизию без взимания вывозных таможенных пошлин.

В случае установления российской стороной факта нарушения запрета на реэкспорт товаров, поставленных без взимания вывозных таможенных пошлин, стороны и их компетентные органы проводят согласительные процедуры, говорится в соглашении. Если в ходе таких процедур стороны не достигнут взаимоприемлемых договоренностей в течение двух месяцев с даты направления российской стороной по дипломатическим каналам первого письменного уведомления киргизской стороне о выявлении факта реэкспорта, Россия вправе приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов.