Рост промпроизводства в России по итогам 2016 года составит 0,7-0,9%

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Рост промышленного производства в России по итогам 2016 года может составить 0,7-0,9%, заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в текущем году по некоторым отраслям промышленности РФ фиксируется серьезный рост до 20 с лишним процентов.

"А в целом будет небольшой, до единицы — 0,7-0,8-0,9% (рост — ред.) промышленного производства, а в Крыму — 6%, в Севастополе — 25% рост промышленного производства", — отметил президент.

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