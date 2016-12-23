Путин: Россия имеет все шансы вписаться в тренд технологической революции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия сохранит мировое лидерство в ряде отраслей промышленности и имеет все шансы стать одной из ведущих стран-производителей высокотехнологичной продукции, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"В общем и целом, я считаю, что руки опускать не надо — наоборот, у нас есть все основания полагать, что мы сохраним свое лидерство в ключевых отраслях на многие десятилетия вперед. И конечно мы исходим из того, что мы должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции. У нас для этого есть все шансы, учитывая высокий уровень наших науки и образования", — сказал он.

В подтверждении своих слов Путин напомнил, что за последние годы российский экспорт вырос "практически с нуля" до 7 миллиардов долларов. Среди отраслей промышленности, в которых Россия традиционно удерживает первые позиции, президент назвал ядерные технологии, ракетно-космическую промышленность и оборонно-промышленный комплекс.

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