Средства на исполнение соцобязательств заложены в бюджет 2017-2019 годов

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. У России есть средства для исполнения социальных обязательств и майских указов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"У нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе и майских указов президента 2012 года. Кроме того, мы целиком и полностью сохраним поддержку промышленности", — сказал Путин.

В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию майских указов предусмотрено 676,1 миллиарда рублей. Выполнение большей части задач должно быть завершено к 2018 году. В частности, заработная плата отдельных категорий бюджетников к этому времени должна вырасти до 100% от средней по региону.

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