Путин прокомментировал послабления в регулировании региональных банков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Послабления в сфере регулирования для небольших региональных банков в России не должны негативно отразиться на качестве предоставляемых ими услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил, что в ходе послания Федеральному Собранию заявлял о том, что России нужна сеть небольших банков, для выполнения этой задачи можно снизить требования регулирования, которые предъявляет Центробанк к таким учреждениям, не ставить их в ряд с крупными банками.

"По крупным, системообразующим банкам, в том числе региональным, можно оставить и жесткие требования, которые близки к "Базелю-3". По небольшим региональным банкам, которые работают с малым и средним бизнесом, с гражданами, можно эти требования и смягчить, имея в виду, что это позволит им более гибко работать со своими клиентами. Но качество самих учреждений от этого не должно страдать. Контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>