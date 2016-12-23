Путин: линию ЦБ на оздоровление финсистемы поддерживают почти все эксперты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Политика Банка России, направленная на оздоровление финансовой системы РФ, в целом поддерживается как российским, так и международным экспертным сообществом, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Во-первых, ту линию, которую проводит Центральный банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России, и на экспертном международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк Российской Федерации, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет", — сказал Путин.

"Это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые, как совсем еще недавно говорили, финансовыми учреждениями не являются, а являются как прачечными по отмывке каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится. Вкладчики будут страдать", — отметил президент.

"Для того чтобы обеспечить интересы физических лиц, действительно, введена система гарантирования. Кстати говоря, насколько мне известно, Центральный банк активно работает и с руководством Татарстана", — добавил Путин.

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