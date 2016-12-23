Запрет на поставки овощей из Турции, вероятно, отменят 26-27 декабря

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Сейчас идет техническая работа, она еще не закончена…. Я думаю, в понедельник-вторник мы ожидаем принятия решения", — сказал Алексеенко.

Он уточнил, что поставки будут возобновлены сразу после принятия решения, "когда будет определен регион, предприятия, то есть все технические подробности". Алексеенко отметил, что речь идет о поставках овощей, в первую очередь. "В основном, это овощи", — сказал он.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял о том, что Россельхознадзор уже на этой неделе может снять запрет на поставки в РФ баклажанов, кабачков и салата из Турции.