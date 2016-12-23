Запрет на поставки овощей из Турции, вероятно, отменят 26-27 декабря

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор ожидает принятия решения по возобновлению поставок турецких овощей 26-27 декабря, заявил РИА Новости помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
Он уточнил, что поставки будут возобновлены сразу после принятия решения, "когда будет определен регион, предприятия, то есть все технические подробности". Алексеенко отметил, что речь идет о поставках овощей, в первую очередь. "В основном, это овощи", — сказал он.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял о том, что Россельхознадзор уже на этой неделе может снять запрет на поставки в РФ баклажанов, кабачков и салата из Турции.