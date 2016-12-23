Путин рассказал о государственной поддержке АПК в 2017 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Власти РФ направят на поддержку аграрно-промышленного комплекса страны в 2017 году 216 миллиардов рублей, заявил в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Бюджетом планировалось выделить на эту отрасль 204 миллиарда рублей.

"Правительство планирует в следующем году продолжить по отдельным отраслям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, продолжить субсидирование. В целом, на промышленность заложено 7,5 миллиарда рублей, а на сельское хозяйство — 216 миллиардов", — сказал Путин.

Президент также добавил, что в сельском хозяйстве сейчас "тренд положительный — 4% с лишним роста самого сельского хозяйства, и уверен, в связи с ростом доходов сельхозпредприятий будет расти и спрос — таким образом, будет поддерживаться и сельхозмашиностроение".

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