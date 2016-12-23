Урожай зерна превысит 119 миллионов тонн в 2016 году, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Урожай зерна в РФ в 2016 году будет рекордным за последние годы и превысит 119 миллионов тонн, заявил президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Мы в последнее время радовались за селян, радовались результатам сбора урожая, говорили, что это рекордный за последний годы — 117 миллионов тонн. У нас будет свыше 119 миллионов тонн, это вообще просто отличный показатель", — сказал Путин.

"Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат. И хочу отметить, что ничего подобного в новейшей истории России, конечно, не было. В советское время, на той территории, на которой образовалось РСФСР были примерные показатели в 70-х годах, чуть даже побольше было в 73-ем, 76-ом годах, но мы знаем, что тогда, к сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и кормов все-таки не хватало", — добавил глава государства.

Однако, по его словам, "сегодняшняя настройка и сегодняшние структурные изменения в самой сельскохозяйственной отрасли показывают, что тот результат, который мы имеем, он просто является уникальным и создает очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства".

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