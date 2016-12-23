Субсидирование по отдельным отраслям в 2017 году продолжится, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Антикризисные меры в экономике не могут быть постоянными, но по отдельным отраслям в 2017 году субсидирование будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Антикризисная мера не может быть постоянной, она потому и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям, в данном случае — сельхозмашиностроению, справиться с текущими проблемами и выйти на тропу устойчивого развития", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в сфере сельского хозяйства тенденция весьма положительная, рост составил четыре с лишним процента.

"И уверен, в связи с ростом доходов сельхозпредприятий будет расти и спрос. Таким образом, будет поддерживаться и сельхозмашиностроение. Тем не менее, имея в виду, что пока эти тенденции слабые, их нужно поддерживать, правительство планирует в следующем году по отдельным отраслям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, продолжить это субсидирование", — сообщил президент.

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