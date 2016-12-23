Путин рассказал о доходах населения

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Реальные доходы населения в России "припали", однако за последние месяцы наблюдается небольшой рост заработных плат в реальном секторе экономике, сообщил в пятницу на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"У нас "припали" реальные располагаемые доходы населения, что так себе, не очень хорошо… Но здесь определенный все-таки положительный тренд возникает: за последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальных заработных плат в реальном секторе экономики", — сказал Путин.

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