Путин отметил сокращение оттока капитала из России в 2016 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Отток капитала из России в 2016 году составит приблизительно 16-17 миллиарда долларов, динамика снижения показателя радует, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике…. 2015 (год — ред.) — 57 (миллиардов долларов — ред.). В этом году за первые, по-моему, 9-10 месяцев это было 9 (миллиардов долларов — ред.), будет по году где-то 16-17 миллиардов. Это с учетом выплаты кредитов и так далее", — сказал Путин на пресс-конференции.

"В целом это очень хорошая динамика", — добавил президент.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>